Kivihiilen tuonti Venäjältä EU:hun loppuu elokuussa – mutta paljon rahakkaammat öljy ja kaasu jäivät yhä pakotteiden ulkopuolelle

Venäjän-hiilituonnin arvo on komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin mukaan (siirryt toiseen palveluun) noin neljä miljardia euroa vuodessa. Noin kolmannes Suomeen tuotavasta kivihiilestä tuodaan Venäjältä.

Tuontikielto myös puulle, neljä venäläispankkia täysin irti EU-alueesta

Suomessa käytettävästä puusta Venäjän-tuonnin osuus on ollut noin kymmenen prosenttia.

EU katkaisi samalla neljän venäläispankin kaiken toiminnan EU-alueelle. Pankkeja ei nimetty, mutta von der Leyenin mukaan (siirryt toiseen palveluun) Venäjän toiseksi suurin pankki VTB on niiden joukossa.

Pakotteet laajenivat Putinin perheeseen

Kiinnostavimmat nimet listalla ovat Venäjän presidentin Vladimir Putinin kaksi aikuista tytärtä eli 36-vuotias Maria Vorontsova ja 35-vuotias Katerina Tihonova . Heillä on nyt matkustuskielto EU-alueella, ja heidän Euroopassa sijaitsevat varansa on jäädytetty.

Molemmat tyttäret asuvat Venäjällä ja ovat ammatiltaan tutkijoita. Vorontsova on endokrinologi eli tutkii hormoneja tuottavien rauhasten sairauksia, ja Tihonova on fyysikko ja matemaatikko, joka on toiminut yliopistolla.