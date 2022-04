MPKK:n johtaja uskoo, että Ukrainassa paljastuu uusia hirmutekoja: "Venäläiseen sotiluuteen kuuluu valta ja julmuus"

Kiovan esikaupungista Butšasta on löytynyt satojen ihmisten ruumiit sen jälkeen, kun Venäjä vetäytyi kaupungista. Venäjä on kiistänyt syyllistyneensä julmuuksiin.

– Nämä sotarikokset ovat ehdottoman tuomittavia. Ne oikeastaan kuvastavat sitä, miten sodassa käy. Sota ei ole sellainen ilmiö, jota voimme hallita, vaan sota riistäytyy ja rupeaa elämään omaa elämäänsä. Kaikissa sodissa on valitettavasti tullut siviiliuhreja, Maanpuolustuskorkeakoulun sotataidon laitoksen johtaja, eversti Petteri Kajanmaa huomautti Ylen aamussa perjantaina.

– Tietysti niissä kaupungeissa, jotka ovat olleet raskaan pommituksen kohteena, ja joissa siviiliväestö on asunut, on väistämättä tullut myös siviileille tappioita. Näitä julmuuksia varmasti tullaan näkemään, koska ainakin venäläiseen sotiluuteen kuuluu valta ja julmuus. He käyttävät sitä myöskin [sodankäynnin] keinona, Kajanmaa sanoo.