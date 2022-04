Lemmikkien vastaanottokeskus aloitti toimintansa: pieni Da Vinchi -koira pakeni sotaa perheensä kanssa Riihimäelle

Sotaa paenneet ukrainalaiset Anastasia , Evhenia ja Anatolii saapuivat Da Vinchi -koiran kanssa Riihimäelle tällä viikolla. Riihimäen vastaanottokeskus on Suomen ensimmäinen ja ainoa vastaanottokeskus, jossa ollaan valmiina ottamaan vastaan myös pakolaisten mukana tulevia eläimiä .

Riihimäelle on tullut kissoja ja koiria, mutta vastaanottokeskuksessa on varauduttu myös muiden lemmikkien tuloon. Toistaiseksi Riihimäellä ei tiedetä, kuinka paljon lemmikkieläimiä on kaiken kaikkiaan tulossa.