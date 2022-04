Opiskelija Mike Valtonen haluaa suojatiet turvallisemmiksi: "Frendien kanssa on ollut läppänä, että jään vielä auton alle ja näin kävi"

– Frendien kanssa on ollut läppänä, että jään vielä auton alle ja näin kävi. En ehdoin tahdoin kuitenkaan hypi autojen eteen, kertoo Valtonen.

Valtonen selvisi mustelmilla ja naarmuilla, mutta teki kuitenkin rikosilmoituksen onnettomuudesta varmuuden vuoksi. Tapahtumapaikan lähellä on Turun yliopiston rakennuksia ja muitakin oppilaitoksia, joten liikenne on vilkasta.

Valtonen kirjoitti suojatieturvallisuudesta mielipidekirjoituksen Turun Sanomien Lukijoilta-palstalle (siirryt toiseen palveluun) . Otsikkona oli, että Turku on jalankulkijalle hengenvaarallinen.

– Pyöräteiden puute on pelottavaa, kun autojen seassa pitää vetää sähköpotkulaudalla 15 tai 20 kilometriä tunnissa. Siinä olet aika alakynnessä, kertoo Valtonen, jolla itselläänkin on ajokortti.

Suojatieinnovaatioita riittää

Varsinais-Suomen ely-keskuksessa työskentelevän liikenneturvallisuusinsinööri Jaakko Klangin mukaan suojatieturvallisuuden eteen tehdään paljon töitä. Erilaisia suojatieinnovaatioita on runsaasti.

Esimerkiksi Liedossa, Pahkamäen koulun lähellä on suojatie, johon on panostettu paljon.

Klang pyörittää liikennemerkkitolppaan kiinnitettyä heijastinkiekkoa, joka heijastaa auton valoja. Suojatiellä on koroke, ja sen päällä on vielä saareke.

– Seuraava mahdollisuus olisi alikulun rakentaminen, ja se maksaisi noin miljoona euroa. Täällä haja-asutusalueella autoilija ei välttämättä huomaa suojatietä, siksi tähän on laitettu niin paljon panostusta. Lähistön koulun vuoksi tässä on paljon jalankulkijoita.

Turussa on sellaisiakin suojateitä, joiden suojatieliikennemerkeissä on huomiovalot, tai valaistus tehostuu painamalla liikennemerkkitolpassa olevaa painonappia.

– Valtion suojateillä täällä Varsinais-Suomessa käytämme huomiovaloa sellaisilla suojateillä, joissa läpikulkuliikenne on yli 9 000 ajoneuvoa vuorokaudessa eikä pystytä tekemään muita rakenteellisia toimia.

– Jalankulkijalla ei ole peltikuorta, eli hän on suojaton liikenteessä. Suomalainen tieliikennelaki suojelee vahvasti jalankulkijaa. Me yritämme ehkäistä onnettomuuksia, antaa tukea ja seurata, missä niitä onnettomuuksia tapahtuu ja minkälaisia ne ovat.

Pyöräilijöiden onnettomuudet suojateillä kasvussa

Liikenneturvan tietojen mukaan (siirryt toiseen palveluun) viimeisen kolmen vuoden aikana on kuollut vuosittain keskimäärin 21 ja loukkaantunut 360 jalankulkijaa. Onnettomuusinsituutin tietojen (siirryt toiseen palveluun) mukaan taajamissa vuosina 2015–2019 tapahtuneista jalankulkijan kuolemaan johtaneista onnettomuuksista 43 prosenttia tapahtui suojateillä.

Liikenneturvallisuusinsinööri Jaakko Klang muistuttaa, että suojatie on turvallinen, jos autoilijat kunnioittavat liikennesääntöä, jonka mukaan suojatielle pyrkivälle pitää antaa esteetön kulku.

– Tiedämme onnettomuusanalyyseistä, että 40 kilometriä tunnissa on sellainen ajonopeus, että siitä kun nopeus kasvaa, kuoleman todennäköisyys moninkertaistuu jalankulkijaonnettomuudessa. Liikenne on yhteispeliä, pohtii Klang.

Nopeuden alentaminen suojatien läheisyydessä on tärkeää

– Tiedämme onnettomuusanalyyseistä, että 50 kilometriä tunnissakin on liikaa. 30–40 kilometriä tunnissa on paljon parempi. Silloin vakavan vamman ja kuoleman todennäköisyys auton ja jalankulkijan törmäyksessä on huomattavasti matalampi, kertoo liikenneturvallisuusinsinööri Jaakko Klang.