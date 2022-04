Seppo Jokinen on kirjoittanut komisario Koskisesta jo 27 kirjaa ja ystävystynyt päähenkilönsä kanssa: "Koskinen elää kanssani varmaan hautaan asti"

Kirjailija Seppo Jokinen seisoo hervantalaisen huoltoaseman pihassa ja osoittaa parkkipaikan reunaa. Ruutuun, jossa nyt seisoo Ylen auto, hän on mielessään kuvitellut kuraisen Toyota Land Cruiserin ja sen takakonttiin ruumiin.

Paikka on tarkoin harkittu. Jokinen kääntyy kohti huoltoaseman katosta ja näyttää syyn.

– Tähän näkee valvontakameralla, se on tärkeää.

Aikoinaan yhdestä romaanista haaveilleesta Jokisesta on tullut kirjan vuodessa julkaiseva ammattilainen, jonka tarinoiden pohjalta on tehty näytelmiä ja radiokuunnelmia. Nelosella esitetty televisiosarja Koskinen on paitsi kerännyt valtakunnallisesti komeita katsojalukuja, myös myyty maailman toiselle puolelle saakka.