Butša oli ennen tuhoja kuin Espoo, sanoo siellä oleva suomalainen Lukas Stasevskij – nyt kaupungissa "on aika apokalyptinen meininki"

Ukrainalaisten hätää dokumentoiva Lukas Stasevskij on parhaillaan Butšassa, toista kertaa venäläisten vetäytymisen jälkeen. Kaupunki on Stasevskij'n mukaan Irpinin tavoin suljettu, ja siellä raivataan miinoja.

Kaupunki on nyt pahasti tuhoutunut, vaikka osa rakennuksista on säästynytkin.

– Lähtökohtaisesti aika tuhottu tämä kyllä on, oikeastaan karmeassa kunnossa. Joka puolella on tuhottujen venäläisten panssarivaunujen ja sotilasajoneuvojen jäänteitä.

Ruumiita "ympäri ämpäri"

Keskiluokkaisessa kaupungissa oli paljon kauppoja, jotka on Stasevskin mukaan melkein kaikki nyt ryöstetty. Kaupunkia on myös miinoitettu.

– Otin muutaman haastattelun 15-vuotiaalta pojalta. Hänellä oli ainakin kova tarve kertoa kaikesta, mikä on mielestäni hyvä asia varmaan. Kyllä ihmiset kertovat, mutta huomaa, että he ovat käyneet läpi järkyttävän kokemuksen.

Paikalliset olivat kylmissä kellareissa kellon ympäri

Butšassa on myös neuvostojohtaja Nikita Hrushtshovin aikaisia kerrostaloja eli “hrushtshovkia”, joissa asuu köyhempää väkeä. He joutuivat jäämään sodan keskelle, kun monet varakkaammat pääsivät pois kaupungista.

– Jokainen kerta kun on joutunut hakemaan jostain kaivosta vettä, niin on ollut hyvin vaarallista, Stasevskij kertoo.

"Mustiin pukeutuneet sotilaat tekivät puhdistuksen"

Venäjä on kiistänyt sotilaidensa syyllistyneen julmuuksiin, ja sotarikokset on tutkimatta. Esimerkiksi ihmisoikeusjärjestö Amnestyn mukaan Venäjä on teloittanut siviilejä Kiovan ympäristössä. Saksalaislehti Der Spiegel (siirryt toiseen palveluun) on kertonut, että Wagner-sotilailla on mahdollisesti ollut rooli Butšan verilöylyssä.