Mariupolin kohtalonhetket käsillä – Ukraina taistelee viimeiseen mieheen, mutta voi menettää satamakaupungin hallinnan lähipäivinä

Venäjän joukot ilmoittivat torstaina saaneensa hallintaansa koko Mariupolin kaupungin keskustan. Toistaalta Ukrainan joukot kertoivat vallaneensa takaisin sataman Mariupolin lounaisosassa. Asiasta kertoo yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (siirryt toiseen palveluun) (ISW) Venäjän valtio-omisteisen uutistoimisto RIA Novostin ja Ukrainan armeijan pääesikunnan tietojen pohjalta.