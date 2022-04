Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg lupasi Suomelle turvaa, kun mahdollinen jäsenhakemus on tehty: näin se voisi toimia

Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg on vilauttanut turvatakuita Suomelle ja Ruotsille siinä vaiheessa, kun ne ovat jättäneet mahdollisen Nato-jäsenhakemuksen.

– Olen varma, että Suomi on huolissaan tilanteesta siirtymäkauden aikana ja uskon, että me löydämme keinoja turvata tilanteen, Stoltenberg sanoi.

Stoltenberg on puhunut asiasta myös ABC:n haastattelussa (siirryt toiseen palveluun) . Hän arvioi, että turvatakuut voivat tulla ajankohtaiseksi, jos Suomen ja Ruotsin mahdollinen Nato-hakemus herättää aggressioita Venäjällä.

1. Milloin Nato on herännyt siihen, että jäsenyyttä hakevat maat voivat tarvita turvaa?

Taustalla ovat Ukrainan ja Georgian pitkät jäsenyysneuvottelut. Niistä on opittu, että maat voivat joutua nopeastikin aikamoiseen pinteeseen .

Natossa on jo jonkin aikaa pohdittu, voisiko hakuaikana löytyä jonkinlaisia väliportaan turvaratkaisuja. Mitään selkeyttähän tässä asiassa ei ole.

Nämä maathan ovat myös ydinasevaltiota. Jos ydinaseturvaa tarvittaisiin, sen antaja olisi todennäköisesti Ranska. Ranska on EU:n ainoa ydinasevaltio sen jälkeen, kun Britannia erosi EU:sta.

2. Onko tällaiseen tilanteeseen törmätty aiemmin?

Natossa on sen jälkeen puhuttu niin kutsutusta puolen matkan turvasatamasta. Se tarkoittaisi turvaa maille, jotka ovat hakeneet jäsenyyttä, mutta joiden hakuprosessi on vielä kesken.

3. Tarvitseeko Suomi turvatakuita ja voiko Nato niitä antaa?

Tasapainoilu on Natolle hankalaa. Se ei voi antaa Suomelle ja Ruotsille mitään erityisasemaa tai kiihdytyskaistaa.

Suomi ja Ruotsi ovat myös kykeneviä itse puolustamaan itseään ja se on Natossakin tiedossa.

Venäjän uhka olisi todennäköisesti esimerkiksi kyberhäirintää. Ehtona Natoon pääsemiselle on se, ettei maa ole sotilaallisessa konfliktissa.

4. Mitä apu konkreettisesti voisi olla?

Apua voisi tulla sotilashankinnoissa. Suomi on hankkinut hävittäjiä Yhdysvalloista. Meillä on takeet siitä, että Yhdysvallat tulee huoltamaan niitä. Näihin isoihin kauppoihin sisältyy tietysti tietty huoltovarmuus jo ennen, kuin ne on toimitettu.