Poliisi epäilee poikajoukkoa useista rikoksista Helsingissä: hakkasivat pitsakuskeja ja rattaiden kanssa liikkunutta miestä

Helsingin poliisin (siirryt toiseen palveluun) nuorisoryhmä on saanut valmiiksi esitutkinnan useiden ryöstöjen, pahoinpitelyjen ja muiden rikosten sarjasta. Vuoden vaihteen molemmin puolin tapahtuneen rikossarjan pääepäillyt ovat 14-, 15- ja 19-vuotiaat pojat. Lisäksi osassa ryöstöistä on ollut mukana kaksi eri 15-vuotiasta poikaa.

Poliisi epäilee poikia kaikkiaan seitsemästä eri ryöstöstä, joihin on sisältynyt väkivaltaa tai sillä uhkaamista. Osa rikoksista selvisi poliisille esitutkinnan aikana muun muassa valvontakameratallenteista. Rikokset tapahtuivat joulukuun 2021 ja helmikuun 2022 välisenä aikana Helsingissä.

Poliisin mukaan näissä porukoissa on suuri riski siihen, että niistä muodostuu ajan saatossa rikoksia tekevä katujengi.

Pahoinpitelivät tuntemattomia aikuisia

Ryöstivät puukolla uhaten alaikäisiä

Saman kolmikon epäillään ryöstäneen yhdessä 13-vuotiaan pojan kanssa heille ennalta tutun 15-vuotiaan pojan Pukinmäessä 10. tammikuuta. He sopivat pojan kanssa tapaamisen, jossa he alkoivat pahoinpidellä häntä. Uhrilta vietiin puhelin, rahat ja kuulokkeet.

Nuorten tekemien ryöstöjen määrä tuplaantui

Kahtena edellisenä vuonna nuorisoryhmä on tutkinut vuosittain noin 10–20 ryöstöepäilyä. Vuonna 2022 luku on yli tuplaantunut. Kyse on rikosilmoitusten määrästä, joten epäiltyjä voi olla yhdessä rikosilmoituksessa useita.