Ukraina etsii Butšan sotarikollisia IT-armeijan avulla – tiettävästi kaupungissa on ollut myös Suomen lähialueen joukkoja

Ukrainan tiedustelun mukaan juuri tämä prikaati on syyllistynyt Butšan siviilien tappamiseen, kiduttamisen ja raiskaamiseen.

Vaikka kaikki listalla olevat sotilaat ovat tuskin sotarikoksiin syyllistyneet, ja monet ovat rajuissa taisteluissa myös kuolleet ja haavoittuneet, heidän tietojaan on alettu etsiä internetistä. Asialla ovat niin viralliset tiedustelupalvelut kuin it-alan vapaaehtoisetkin niin Ukrainassa kuin kansainvälisestikin.

Esimerkiksi virolaiset hakkerit ovat sijoittaneet sotilaat kartalle sen perusteella, missä heidän passinsa on myönnetty. Kartalta selviää, että he ovat hyvin eri puolilta Venäjää. Monet ovat Habarovskista, missä myös heidän joukkojensa tukikohta sijaitsee.

Kartan on tviitannut virolainen poliitikko ja entinen tiedustelujohtaja Eerik-Niiles Kross .

Sotilaita käskettiin murtautumaan koteihin

Yle uutiset kirjoitti 8. maaliskuuta , että 76. maahanlaskudivisioonan osia on ilmeisesti ollut mukana sekä Butšan taistelussa että Hostomelin eli Antonovin lentokentän taisteluissa. Butšassa Ukrainan joukot tuhosivat venäläisten kolonnan hyvin tiiviiseen muodostelmaan.

Sosiaalisessa mediassa on maaliskuun loppupuolella esitetty videota, jossa väitetysti esiintyy ukrainalaisten vangiksi jäänyt 76. maahanlaskudivisioonan sotilas.

Näin tiedetään Butšassa tapahtuneen. Kellareista on löytynyt myös runsaasti ruumiita.

Komentaja sai kirkon siunauksen

Sen sijaan 64. jalkaväkiprikaatin komentaja, everstiluutnantti Azatbek Omurbekov on tiettävästi yhä hengissä ja häntä jahdataan internetissä. Häntä kutsutaan jo Butšan teurastajaksi, The Butcher of Bucha.