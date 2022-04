Herätys: Keskusta pui Nato-kantaansa | Sanna Marin Ykkösaamussa | NYT: Venäjä ehti jo iloita iskusta Kramatorskiin

Keskusta kokoontuu puimaan Nato-kantaansa Vaasaan

NYT: Venäjä ehti jo iloita "onnistuneesta iskusta" Kramatorskiin

Venäjän sodanjohto ehti jo riemuita onnistuneesta ohjusiskusta Kramatorskiin, kertoo yhdysvaltalainen sanomalehti The New York Times (siirryt toiseen palveluun) . Venäjä pyörsi puheensa ja kiisti iskun, kun sen huomattiin aiheuttaneen paljon siviiliuhreja. Iskussa kuoli yli 50 siviiliä.

Britannian yleisradion BBC:n lähteiden mukaan Venäjä on vaihtamassa koko sodanjohtonsa Ukrainassa.

Brittiasiantuntija Ylelle: Itänaapurin uhkailu vain nopeuttaisi Suomen hyväksymistä Naton jäseneksi

Turvatakuita Nato-hakuprosessin ajaksi voisivat mahdollisesti antaa Yhdysvallat, Britannia ja Ranska, joilla kaikilla on ydinaseita, sanoo brittiläisen IISS-instituutin tutkija .

Ykkösaamussa vieraana pääministeri Sanna Marin

Suomen turvallisuutta vahvistetaan muuttuneessa maailmassa. Millaisia riskejä Suomella voi olla edessä, jos se päättää hakea Naton jäseneksi? Perjantaisessa puheessaan Suomen eduskunnalle Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi toivoi yhä kovempia pakotteita Venäjälle. Millaisiin pakotteisiin Suomi on valmis? Ykkösaamun vieraana Yle TV1:ssä sekä Yle Radio1:ssä kello 10.05 pääministeri Sanna Marin .

Suomen Akatemian uusi pääjohtaja sai pöydälleen myös Ukrainan sodan aiheuttamat muutokset tiedemaailmaan

Ukrainan sota tuottaa päänvaivaa Paula Eerolalle. Opetus- ja kulttuuriministeriö on suositellut korkeakouluja ja Suomen Akatemiaa jäädyttämään kaiken viranomaisyhteistyön Venäjän kanssa.

Suomen Akatemian uusi pääjohtaja Paula Eerola arvioi päättäjien ymmärtävän, mitä tutkimus merkitsee yhteiskunnan hyvinvoinnille. Epävarmuus rahoituksesta on silti jatkuvaa. Eerolan mukaan pitää huolehtia siitä, että aivovienti on tasapainossa ja mielellään niin päin, että Suomi on tutkijoiden liikkumisessa nettosaaja.