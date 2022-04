Tšernihivissä asukkaat hakevat yhä turvaa kellarista, vaikka Venäjä on ajettu pois: "En uskalla jäädä kotiin nukkumaan", sanoo Jelena Ylelle

– Mistään ei saa mitään. Leipää on, ainoastaan. Kaikki kaupat on kiinni, kertoo Svetlana, joka jonottaa maitoa ja elintarvikkeita ihmisjoukossa kaupungin keskustassa.

"Ehdin tänne nipin napin tohveleissa"

Nyt osa asukkaista on uskaltautunut kellareista koteihinsa, osa on jättänyt kaupungin Ukrainan ajettua Venäjän joukot pois.

Kellarissa ei uskalla ajatella, milloin Venäjä lopettaa hyökkäyksen

– Kaikkein vaikeinta on pelko. Se että on vaarassa, kun on omassa kodissaan. Minusta se on pahempaa kuin nämä vaikeat elinolosuhteet, kertoo Jelena.