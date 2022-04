Maskikauppias Onni Sarmasteelta takavarikoitu miljoonaomaisuus voi jäädä takavarikkoon vuosiksi – Sarmaste: "Päätös ei yllätä"

Ranskassa sosialistit ovat kokemassa täydellisen tuhon. Puolueen pre­si­dent­tieh­dok­kaan kannatus on jäämässä kahteen prosenttiin. Oikeisto hyötyy siitä, että julkisuuden kieli on oi­keis­to­lais­tu­nut. Macron on keikauttanut politiikan val­tata­sa­pai­non mullin mallin.