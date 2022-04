Tuore liikuntalaji auttaa asiasta toiseen harhailevaa mieltä – ohjaaja: yhdistää aivotreenin ja joogaharjoituksen

Joogalajien kirjoon on syntynyt harjoitus, jossa on mukana aivoja aktivoiva lisuke. Tiede on löytynyt todisteita sille, että jo perinteinen joogakin tekee hyvää aivoille.

Muiden joogalajien tavoin Muistijooga-harjoitus päättyy oman sisäisen hiljaisuuden ja mielen tyyneyden äärelle. Katso videolta miltä harjoittelu näyttää. Video: Outi Parikka / Yle.