Tähän mennessä 41 venäläistä tai valkovenäläistä rekkaa käännytetty takaisin rajanylityspaikoilta – Tulli: Suurempia selkkauksia ei ole tullut

Nuijamaan rajanylityspaikalla Lappeenrannassa on lauantaina päivällä hiljaista. Muutamia henkilöautoja jonottaa pääsyä rajan yli Venäjältä Suomeen, mutta rekkoja ei näy.

Syynä on EU:n määräämät uudet pakotteet (siirryt toiseen palveluun) Ukrainan sodan vuoksi. Maahantulokielto astui voimaan puolenyön jälkeen .

– Keskiyön jälkeen Venäjältä tuli kahdeksan rekkaa, jotka käännytettiin takaisin. Sen jälkeen on ollut melko hiljaista eikä yhtään käännytettävää rekkaa ole tullut, kertoo vuoropäällikkö Jari Terävä Nuijamaan tullista.

– Kuljettajille on annettu venäjänkielinen käännös siitä, miksi käännytys on tehty. He ovat lähteneet takaisin päin, eikä siinä ole ollut mitään sen suurempaa, Terävä sanoo.