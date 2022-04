Sotaa paennut Eero Talvitie haaveilee jo paluusta kotiin Kiovaan: "Toivon, että kotitalo on pystyssä"

Tamperelaislähtöisen Eero Talvitien pakomatka nykyisessä kotimaassa Ukrainassa on kestänyt jo yli viisi viikkoa. Talvitie perheineen lähti kotoaan Kiovasta helmikuussa herättyään kaupungissa kaikuviin räjähdyksiin.

– Kaupungissa on eurooppalaisen kaupungin tunnelma. Kaupat ja ravintolat ovat auki. Hälytyksiä tulee silloin tällöin, mutta niihin ei reagoida paljoakaan, koska toistaiseksi täällä ei ole tapahtunut mitään.

Pakolaisuus ei näy katukuvassa, sillä kukaan ei asu esimerkiksi teltoissa. Kaupunki on silti täynnä sotaa paenneita.

Tšernivtsin kaupungissa on sodan aikana ollut rauhallista.

Takaisin kotiin jo toukokuussa?

Pakopaikassa yritetään pitää optimismia yllä. Vaikka vaimo on aikataulusta eri mieltä, Eero Talvitie kertoo haaveilevansa jo paluusta Kiovaan. Hän pitää mahdollisena, että paluuta voisi yrittää kuukauden päästä.

– Moni on jo palannutkin. Sanotaan kuitenkin, että Kiovassa on vielä vaarallista, koska raketteja ammutaan joka puolelle, eikä kellään ole tietoa minne ne osuvat.

– Olen ollut yhteydessä kavereihin. He ovat kertoneet, että räjähdyksiä on kyllä kuulunut, mutta alueella ei ole tapahtunut kummempaa. Toivon, että kotitalo on pystyssä, mutta sitä ei koskaan tiedä.