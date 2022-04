VKK:n rivit rakoilevat: Ano Turtiaisen Venäjä-puheet, autoritaarinen johtajuus ja uskonnolliset kannanotot ajavat pois puolueesta

Ano Turtiainen on Valta kuuluu kansalle -puolueen perustaja ja ainoa kansanedustaja.

Kaksi kymmenestä aluevaltuutetusta on eronnut VKK:sta tammikuisten vaalien jälkeen. Ano Turtiaisen mukaan puolueessa on ollut sisäisiä ristiriitoja, mutta ne ovat poistuneet eronneiden mukana.

Valta kuuluu kansalle -puolueen rivit rakoilevat. Puoluetta jakavat ainakin suhtautuminen Venäjän hyökkäyssotaan Ukrainassa, uskonnolliset kysymykset ja puolueen organisaatio, jossa valta keskittyy pienelle joukolle.

VKK sai tammikuisissa vaaleissa kymmenen edustajaa aluevaltuustoihin. Nyt ainakin kaksi heistä on eronnut puolueesta. VKK:n ovat jättäneet espoolainen Cia Grönberg ja seinäjokelainen Heli Rämäkkö.

VKK:sta on lähtenyt myös Lohjan kaupunginvaltuutettu Ossi Tiihonen, joka perusti puoluestatusta tavoittelevan Vapauden liitto -yhdistyksen helmikuun loppupuolella. Tiihonen haki perussuomalaisten puheenjohtajaksi viime kesänä, ei tullut valituksi ja erosi puolueesta.

Kansanedustaja Ano Turtiainen perusti VKK:n viime kesänä sen jälkeen, kun hänet erotettiin perussuomalaisista. Puolue merkittiin puoluerekisteriin syyskuussa.

– Turtiaisen johtama reaktio Venäjän sotatoimiin on ajanut VKK:ta vielä entistäkin enemmän marginaaliin, sanoo yliopistotutkija Niko Pyrhönen Helsingin yliopistosta.

Turtiainen esimerkiksi kysyi eduskunnassa, miten hallitus aikoo juhlia Suomen ja Venäjän valtiosopimuksen 30-vuotisjuhlaa kesällä (siirryt toiseen palveluun) (HS). Pyrhösen mukaan se on selkeää trollaamista.

Sen vuoksi hän osasi odottaa irtiottoja puolueen riveistä. Koko VKK:n hajoaminenkaan ei yllättäisi tutkijaa. Puolue ei ole hänen mukaansa ollut missään vaiheessa kovin vakaa ja siltä puuttuu vahva yhteinen poliittinen linja.

– VKK on uusin ja pienin puolue, jolla on vähiten valtaa, vahvat sisäiset jakolinjat ja heikko yhteinen agenda. Lisäksi puolueen johtaja trollaa todella kireässä turvallisuustilanteessa. Tuossa on sellaisen sopan ainekset, että siinä ei moni halua olla mukana, Pyrhönen toteaa.

Rämäkkö: Convoy-hässäkkä ja puoluejohdon ulostulot hämmensivät

Aluevaltuutettu Heli Rämäkkö erosi VKK:sta muun muassa siksi, että ei voinut enää allekirjoittaa puolueen johtohahmojen lausuntoja. Hän kertoi asiasta viime viikolla blogissaan (siirryt toiseen palveluun).

– Jos olen jossain puolueessa, haluan, että pystyn allekirjoittamaan ihan kaiken siellä ja haluan olla ylpeä ja iloinen puolueesta. Nyt en enää voinut tehdä sitä, hän sanoo Ylen haastattelussa.

Rämäkkö perustelee eroaan tarkemmin blogikirjoituksessaan. Siinä hän kertoo, että porukka alkoi hajota pian aluevaalien jälkeen.

– Tuli Convoy-hässäkkää ja puoluejohdon erikoisia ulostuloja, joista olisi pitänyt osata päätellä, ovatko ne milloin henkilökohtaisia, milloin puolueen kantaa edustavia mielipiteitä, hän kirjoittaa.

Valta kuuluu kansalle -puolue sai edustajan kymmeneen aluevaltuustoon. Nyt kaksi edustajista on jättänyt puolueen. Kuva: Juho Liukkonen / Yle

Rämäkkö on saanut sosiaalisessa mediassa kovaa kritiikkiä Venäjän aloittamaan sotaan liittyvästä julkaisusta.

Hän jakoi Facebook-sivullaan propagandistisen videon Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan. Myöhemmin hän poisti sen ja pyysi anteeksi seuraajiltaan. Hän kertoi, ettei tiennyt, että kyse oli Venäjän propagandasta.

– Välillä tuli jo olo, että olenko tietämättäni osallistunut johonkin Venäjää erityisellä tavalla kannattavaan toimintaan, Rämäkkö kirjoittaa blogissaan.

Jotkut VKK:n aluevaltuutetut ovat jakaneet somessa Venäjä-mielistä materiaalia. Sitä on levittänyt aktiivisesti ainakin kokemäkeläinen Niina Valtanen.

Rämäkkö sanoo Ylen haastattelussa, ettei hänellä ole yhteyksiä Venäjään eikä hän ole Venäjän puolella.

VKK:n puolueorganisaation rakennekin alkoi häiritä, Rämäkkö kertoo blogissaan. Puolueessa on vain yhdeksän varsinaista jäsentä, joilla on päätäntävaltaa. Muut ovat tukijäseniä.

Grönberg: Puolueen autoritaarinen rakenne häiritsi

Cia Grönbergin hälytyskellot alkoivat soida hieman ennen Convoy-mielenosoituksia, ja hän erosi VKK:sta maaliskuun alussa.

– Minua häiritsi puolueen autoritaarinen rakenne, mutta viimeiset naulat päätökselleni löi Ano Turtiaisen Convoy-kommentit ja puolueen muuttunut uskonnollinen linjaus, hän kirjoittaa Ylelle sähköpostitse.

Grönberg kertoo, että tietää VKK:sta eronneita tukijäseniä.

– En ole VKK:ssa, joten en tiedä heidän tilanteestaan. Uskonnollinen näkökanta ainakin jakaa mielipiteitä vahvasti, hän kirjoittaa puolueen sisäisistä ristiriidoista.

Grönberg erotettiin perussuomalaisista viime keväänä ennen kuntavaaleja. Taustalla oli yhden ehdokkaan jättäminen pois ehdokaslistalta ohi hallituksen päätöksen ja kertomatta asiasta kenellekään (siirryt toiseen palveluun) (HS).

Tutkija: Päätöksenteko on itsevaltaista ja arvaamatonta

VKK:ta hajottaa tutkija Niko Pyrhösen mukaan erityisesti Ano Turtiaisen autoritaarinen johtamistyyli. Vain harva saa äänensä kuuluviin.

– Päätöksenteko on paitsi itsevaltaista myös jokseenkin arvaamatonta. Luulen, että tässä on syy lisää harkita puolueen jättämistä. Käy jatkuvasti selvemmäksi, että VKK:n jäsenenä on hankala vaikuttaa edes puolueen omiin asioihin, saati edistää minkäänlaista poliittista agendaa valtakunnan tasolla, Pyrhönen toteaa.

Hän on pistänyt merkille, että Turtiaisen uskonnollinen retoriikka on korostunut viime aikoina. Turtiainen on esimerkiksi tviiteissään viitanut Raamattuun ja jumalaan.

Se liittyy tiiviisti hänen johtamistyyliinsä.

– Turtiaisella on profeetallinen tyyli. Hän julistaa, miten asiat ovat, ja käyttää uskontoa yhtenä oman auktoriteettinsa perustuskivenä. Vaikuttaa siltä, että juuri tämä puoli Turtiaisen uskonnollisuudessa hiertää poliitikkoja ja yhteistyökumppaneita, Pyrhönen sanoo.

Turtiainen: Eronneet osoittautuivat oman edun tavoittelijoiksi

Ano Turtiainen kommentoi Ylelle sähköpostitse, että puolueessa on ollut sisäisiä ristiriitoja, mutta ne ovat lähteneet eronneiden mukana pois.

– Molemmat eronneet osoittautuivat pelkästään oman edun tavoittelijoiksi. Kun he huomasivat puoluerakenteemme olevan tavoitteelleen myrkkyä, he alkoivat kyseenalaistamaan puolueen sääntöjä ja puoluejohtoa, Turtiainen kommentoi.

Turtiaisen mukaan kritiikki häntä kohtaan on täysin sallittua ja kuuluu sananvapauteen.

– Puolueessa on täysi sananvapaus. Se koskee kaikkia, myös puheenjohtajia. En ole taipunut kritiikin alla, eli olen siten puolustanut oman sananvapauteni lisäksi myös kaikkien muiden sananvapautta, myös niiden, jotka kritisoivat minun tapaani toimia. Ehkä ne, jotka eivät ymmärrä, mitä vapaus tarkoittaa, kokevat suoraselkäisyyteni ongelmaksi.

Turtiaisen mukaan tukijäsenet voivat osallistua paikallistoimintaan ja vaikuttaa siten paikalliseen ja vaalipiirikohtaiseen päätöksentekoon, kuten vaalien ehdokasasetteluun.

– Seuraavien eduskuntavaalien jälkeen olemme kokeneempia pohtimaan sitä, onko puolueen varsinaisten jäsenten määrää syytä kasvattaa, hän kirjoittaa.

Puoluetoimisto: Jäsenmäärässä ei suuria muutoksia

VKK:n jäsenmäärä ei ole puoluetoimiston mukaan juuri muuttunut. Tukijäseniä on tällä hetkellä noin 4 000.

Puolueen sihteeri Suvi Ahonen kirjoittaa Ylelle sähköpostitse, että tukijäseniä on lähtenyt hieman, mutta tilalle on tullut saman verran uusia.

– VKK:n rivit eivät rakoile. Sen sijaan puolueen vahvat säännöt ovat pysäyttäneet vallanhimoisimpien pyrkimykset, Ahonen kirjoittaa.

Hänen mukaansa puolueessa ei ole erityisemmin erimielisyyksiä tai jakautumista. Keskustelua herättää maailmantilanne.

– Avoin keskustelu ja erilaisetkin mielipiteet ovat aina hyvästä ja toivottuja, Ahonen kirjoittaa.

Voit keskustella aiheesta 12.4. klo 23.00 saakka.