Finanssivalvonta hyväksyi sulautumissuunnitelman – Vincitistä ja Bilotista tulee Vincit Oyj

Finanssivalvonta on nyt hyväksynyt sulautumissuunnitelman.

Vincit on vuonna 2007 perustettu teknologia-, digi-, ja ohjelmistotalo. Se toimii useissa kaupungeissa ja maissa, mutta yhtiön kotipaikka on Tampere. Vincit sai vuonna 2016 Euroopan parhaan työpaikan arvonimen. Vincit on myös valittu kolme kertaa Suomen parhaaksi työpaikaksi.