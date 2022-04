Festarikesästä on tulossa ennätysvilkas – ruuhkaisimpana lauantaina on käynnissä yli 30 tapahtumaa samaan aikaan

Ensi kesän festareiden lipunmyynti käy vilkkaana. Esimerkiksi Ruisrock on ilmoittanut, että se on pian loppuunmyyty. Kuva on Ruisrockista vuodelta 2018.

Festivaalikesästä ei ole päästy nauttimaan kunnolla pariin vuoteen koronan takia. Viime kesänä pystyttiin järjestämään rajoitusten puitteissa pienempiä festareita sekä muutama isompi.

Tulevasta kesästä onkin sitten tulossa ennätyksellisen vilkas, kun koronarajoituksia ei enää ole. Musiikkitapahtumien etujärjestön LiveFin ry:n keräämien tietojen mukaan kesä-elokuun aikana järjestetään yli 300 pop- ja rockfestivaalia, joista lähes 50 on uusia. Tämä ylittää edellisen ennätyskesän 2019.

Heinäkuun jokaisena perjantaina ja lauantaina on käynnissä ainakin 20 festivaalia. Vilkkain päivä on lauantai 16. heinäkuuta, kun samaan aikaan on käynnissä yli 30 festaria eri puolilla maata.

Festareiden ruuhkaa selittää muun muassa se, että monia tapahtumia on siirretty parilla vuodella eteenpäin ja sen päälle on tullut lisää uusia. Tällaisia ovat esimerkiksi Espoon Tapiola Festivaali ja Jämsän PopPark Himos.

Uusien festareiden myötä myynnissä on satojatuhansia lippuja enemmän kuin koronaa edeltävänä kesänä 2019.

"Kaikille festareille on jalansijaa"

Tapahtumajärjestäjä Fullsteam Agencyn toimistolla valmistellaan kesää kovaa vauhtia. Yritys järjestää neljä festivaalia (Punk in Drublic, Sideways, Provinssi ja Knotfest), Ed Sheeranin kaksi konserttia Olympiastadionilla sekä monia pienempiä keikkoja.

– On tätä odotettu, että päästään oikeasti tekemään muitakin kuin siirrettäviä tapahtumia, sanoo toimitusjohtaja Tuomo Tähtinen.

Tähtinen on iloinen, että kahden koronakesän jälkeen festareita järjestetään niin paljon. Hänen mielestään on vielä vaikea sanoa, onko tapahtumista jopa ylitarjontaa.

– Sitä ei voi ennustaa, onko tapahtumia liikaa tai liian vähän. Meidän kannaltamme on hienoa, että tapahtuu paljon. Uskon, että vuorovesi nostaa kaikkia laivoja. Toivon, että kaikki tapahtumat menevät hyvin.

– Ihmisillä on varmasti on patoutunutta janoa päästä tapahtumiin ja festaroimaan, sanoo Fullsteam Agencyn toimitusjohtaja Tuomo Tähtinen. Kuva: Retu Liikanen / Yle

Musiikkitapahtumien etujärjestön LiveFin ry:n toiminnanjohtaja Jenna Lahtinen uskoo, että yleisöä riittää niin perinteisille kuin uusillekin festivaaleille.

– Kyllä isoille perinteisille tai uusille festivaaleille on se jalansijansa, mutta myös niille pienemmille ja marginaalisemmille. Luulen, että pandemia-aikana ihmiset tottuivat käymään niissä pienemmissä festivaaleissa, koska ne olivat niitä harvoja, joita pystyttiin järjestämään.

– Minulla ei ole kristallipalloa, mutta totta kai toivomme, että kun tarjontaa on paljon niin sille löytyy myös kysyntää. Lipunmyynnistä voisi päätellä, että sitä kysyntää on, ja jo nyt on paljon sellaisia tapahtumia, joissa on vaara mennä loppuunkin, sanoo LiveFin ry:n toiminnanjohtaja Jenna Lahtinen. Kuva: Retu Liikanen / Yle

Liput käyvät kaupaksi

Ihmisten halusta päästä viettämään festarikesää kertoo se, että lippukauppa käy tällä hetkellä kuumana. Siitäkin huolimatta, että monella on festarilippuja, jotka oli ostettu jo kesälle 2020. Monissa tapauksissa ne käyvät sellaisenaan myös tämän vuoden tapahtumiin. Ihmiset ovat myös korona-aikana jättäneet lippujen hankkimisen viime tippaan.

– Lippuja menee jopa paljon enemmän kuin 2019 vastaavana aikana. Uskoisin, että jos aikaisemmin on käyty yhdellä festivaalilla, niin tänä vuonna moni valitsee kaksi tai jopa kolme tapahtumaa, missä käy, sanoo Tiketin toimitusjohtaja Mirva Merimaa.

Tiketin tekemän asiakaskyselyn mukaan lähes 40 prosenttia vastasi haluavansa käydä enemmän tapahtumissa kuin ennen pandemiaa. Kolme viikkoa sitten tehdyssä kyselyssä 18 prosenttia vastaajista epäroi vielä tapahtumiin lähtemistä koronan takia.

Merimaa uskoo, että yleisöä riittää kaikille festareille.

– Varmasti uusien tapahtumien osalta lanseeraaminen voi olla vaikeampaa. Selkeästi on havaittavissa, että vanhat brändit Ruisrock, Ilosaarirock ja Rockfest ovat sellaisia suosikkeja, että tässä vaiheessa myynti ylittää jopa aikaisemmat ennätykset. Uskon, että pienille tapahtumille on noussut uusi kysyntä, kun pandemiavuosina niitä on voinut järjestää ja niille on yleisöä löytynyt.

– Uskon, että tapahtumiin riittää asiakkaita ja vietetään kaikkien aikojen festarikesää, sanoo Tiketin toimitusjohtaja Mirva Merimaa. Kuva: Retu Liikanen / Yle

Festarilippujen hinnat eivät ole juuri kallistuneet, sillä suurin osa on hinnoiteltu ennen pandemiaa. Merimaan mukaan lippujen hintoihin tulee jatkossa korotusta.

– Hintataso ei ehkä vastaa tämän päivän kustannuksia eli korotuspainetta on. Tapahtumatekniikan hinta on nousussa ja henkilökunnasta on ollut puutetta, mikä nostaa palkkakuluja. Sellainen normaali inflaatio tulee lippujen hinnoissa näkymään.

Myös Ukrainan sota vaikuttaa festaribisnekseen, kun esimerkiksi bensan hinta kallistuu.

Vaikka maailmantilanne vaikuttaa tällä hetkellä epävarmalta, Jenna Laitinen uskoo, että ihmisillä on juuri nyt tarve päästä elävän musiikin pariin.

– Me kaikki tarvitsemme jotain myönteistä tähän elämään ja jotain sellaista, missä voi unohtaa hetkeksi arkiset huolet. Ja kun ihmisillä on ollut puutos päästä tapahtumiin jo pitkään, niin riemumielin sinne lähdetään.