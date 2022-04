Suklaaseen liittyvä salmonellaepäily on poikkeuksellinen – Ruokavirasto: Takaisinvedettävät Kinderit kannattaa ehdottomasti jättää syömättä

– On kovin harvinaista, että puhutaan salmonellasta ja suklaamunista. Salmonella yhdistetään yleensä muihin tuotteisiin, kuten lihatuotteisiin tai vihertuotteisiin, ja mausteissakin on todettu salmonellaa.

Riskituotteet tunnistaa numerokoodista

– Samannäköisiä tuotteita on valmistettu myös muissa tehtaissa, ja on haasteellista kuluttajalle erottaa, missä tehtaassa tuote on valmistettu. Tässä tilanteessa käytössä olevista keinoista paras on verrata tiedotteen ja tuotteen EAN-koodia, Varjonen ohjeistaa.