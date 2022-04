2-vuotias Lilia pääsi virpomaan ensimmäistä kertaa pääsiäistipuksi pukeutuneena siskon ja kavereiden opastuksella

Nyt palmusunnuntaina vitsat ovat korissa ja jokaisella on huivit päässä ja pisamia poskipäillä. Minean sisko, 2-vuotias Lilia, on mukana virpomassa ensimmäistä kertaa. Hän on saanut ylleen keltaisen tipuasun, jota myös isosisko on aiemmin pitänyt.