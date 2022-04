Lastenkengät muistuttivat sodan julmuudesta Suomen Kansallisteatterin edessä – "Nämä lapset eivät kirjoita enää liitutaululle tai asvalttiin"

Rautatientorilla Helsingissä, Kansallisteatterin edessä on sunnuntaina muistettu Ukrainan Mariupolissa kuolleita lapsia. Ukrainan viranomaisten mukaan Venäjän piirittämässä Mariupolissa on huhtikuun alkuun mennessä kuollut ainakin 210 ukrainalaislasta.

Kaupungissa on taisteltu kiivaasti ja Venäjä on tulittanut siviilikohteita, muun muassa maaliskuussa teatteria , jonka eteen oli kirjoitettu suurin valkoisin kirjaimin sana lapsia venäjäksi.

– Kirjoitetaan liidulla, koska nämä surmansa saaneet lapset eivät enää koskaan kirjoita kouluissa liitutauluille, eivätkä asvaltille. He eivät ole pelkästään ukrainalaisia lapsia, he olisivat voineet tehdä vaikka mitä meille, kaikkea meitä varten, sanoo yksi tapahtuman järjestäjistä Veronica Tuñon .

– Arvio on, että vähintään 5–7 lasta kuolee jokainen päivä. Ukrainassa on monia Venäjän miehittämiä kaupunkeja, joihin ei saa lainkaan yhteyksiä, sanoo Arseniy Svynarenko .

Lasten kengät vetivät paikalle tulleet hiljaisiksi

Pihlman: Auttaa ymmärtämään, mitä voisi tapahtua myös täällä

– Venäjä on tuonut Ukrainan puolelle siirrettäviä krematorioita siistiäkseen jälkiään. Kukaan ei tiedä, miten paljon kuolleita on. Lisäksi tuhansia on viety rajan yli Venäjän puolelle. Heillä ei ole puhelimia, eivätkä he muista numeroita ulkoa, joten he eivät voi ottaa yhteyttä perheisiinsä.