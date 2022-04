Ranskan presidentinvaaleissa on äänestetty hieman viime vaaleja verkkaisemmin

Ranskan presidentinvaaleissa äänestysaktiivisuus on vaalipäivän ensimmäisinä tunteina ollut hieman verkkaisempi kuin edellisissä vaaleissa vuonna 2017.

Puoleenpäivään mennessä paikallista aikaa reilut 25 prosenttia äänioikeutetuista oli sisäministeriön mukaan käynyt äänestämässä, mikä on kolme prosenttiyksikköä jäljessä viime vaalien tahtia.

Äänestyspaikat sulkeutuvat kahdeksalta illalla eli Suomen aikaa kello 21, ja saman tien on odotettavissa ranskalaisten tv-kanavien tulosennusteita.

Keskustaliberaalin Macronin ennakkosuosikin asema on horjunut viime viikkoina, kun äärioikeistolaisen Marine Le Penin kannatus on kasvanut. Viimeisimmissä mielipidemittauksissa Le Pen on ollut vain muutaman prosenttiyksikön päässä Macronista.