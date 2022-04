Kiista hoitajien lakonaikaisesta työstä ei ratkennut – vastuuministeri pitää lakia perusteltuna, osa puolueista vastustaa

Perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindén (sd.) kertoo, että vaikea kysymys siirtyy koko hallituksen neuvoteltavaksi. Hänen tavoitteenaan on saada lakiesitys valtioneuvostoon keskiviikkona.

Hallituspuolueet tasapainottelevat sen kanssa, vaarantaako hoitohenkilökunnan lakko henkeä ja terveyttä siten, että hoitajia on velvoitettava töihin kiireellisen hoidon varmistamiseksi.

– En voi tarkastella tätä miltään muulta kantilta. Jos asiantuntijat hyvin yksiselitteisesti toteavat, että potilasturvallisuus on vaarantunut ja eräin osin jopa vakavasti, en minä voi silloin ottaa sellaista kantaa, että se ei olisi vaarantunut, Lindén sanoo Ylelle.

Potilasturvalailla varmistettaisiin, että suojelutyössä on riittävästi hoitajia. Velvoitetta voitaisiin käyttää esimerkiksi tehohoidon, päivystyksen, synnytysten ja henkeä ylläpitävien pitkäaikaisten hoitojen kuten dialyysihoitojen varmistamiseksi. Töihin velvoitettaisiin vasta, kun viranomaiset ovat todenneet tarpeen eikä neuvottelemalla ole saatu varmistettua riittävää työntekijämäärää.

Vasemmistoliito ja vihreät vastustavat

Laki on herkkä erityisesti vasemmistoliitolle, mutta myös SDP:lle. Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen (vas.) ilmoitti hallituskumppaneille (siirryt toiseen palveluun) aiemmin viikolla, että vasemmistoliitto ei ole valmis viemään lakia eteenpäin.

Lain käyttöönottoa on valmisteltu peruspalveluministeri Lindénin johdolla sosiaali- ja terveysministeriössä. Lindénin mukaan laki on viimesijainen keino, jolla varmistetaan, että henkilökuntaa on riittävästi kiireellisimpiin hoitotilanteisiin. Ensin pitäisi hänen mukaansa pyrkiä neuvottelemaan riittävästä suojelutyöstä.