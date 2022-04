Analyysi: Macron lähtee toiselle kierrokselle ennakkosuosikkina, Ranska pahasti jakautuneena

Erona edellisiin vaaleihin on myös se, että Macron on nyt jatkokautta hakeva presidentti eikä ilman omaa puoluetta Ranskan johtoon pyrkivä suuri uudistaja. Hän on karismaattinen mutta ristiriitainen johtaja. Macron on nostanut Ranskan kansainvälistä profiilia, mutta kotimaassaan häntä on syytetty etäiseksi ja elitistiseksi.