Venäläissotilaille luvattu käteisbonuksia, jotta he jatkaisivat taistelemista, sanoo amerikkalainen tutkimuslaitos – kolme keskeistä uutista illalta ja yöltä

Ukrainan media: Räjähdyksiä Mykolajivissa ja Harkovassa

ISW: Venäläissotilaita houkutellaan käteisbonuksilla taisteluihin

Koillis-Ukrainasta vetäytyneille venäläissotilaille on tarjottu tiettävästi käteisbonuksia, jotta he siirtyivät taistelemaan uusille alueille Ukrainassa. Asiasta kertoo amerikkalainen tutkimuslaitos Institute for the Study of War (siirryt toiseen palveluun) (ISW).