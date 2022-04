Venäjän liikkuvat krematoriot, mitä niistä tiedetään?

Ukrainan sodan alkupäivinä liikkui tietoja, joiden mukaan Venäjän joukoilla on mukanaan liikkuvia krematorioita.

Tätä pidettiin esimerkiksi ihmisoikeusjärjestöjen ja Ukrainaa tukevien tiedotusvälineiden mukaan mahdollisena todisteena siitä, että Venäjän armeija pyrkii krematorioilla peittelemään valloittamillaan alueilla tapahtuvat ihmisoikeusrikokset.

Ukrainassa liikkui uutisia (siirryt toiseen palveluun), joiden mukaan Venäjän tukemien "kansantasavaltojen" taistelijoita oli koottu "siivousprikaateiksi", joiden tehtävänä oli koota venäläisten kiduttamien siviilien ruumiita ja tuhkata ne jälkien peittämiseksi. Tähän ei ole saatu vahvistusta puolueettomista lähteistä, ja esimerkiksi Twitter luokittelee asiaa koskevat viestit disinfiormaatioksi.

Britannian puolustusministeriö julkaisi sodan alkuvaiheessa videon (siirryt toiseen palveluun) venäläisen rekan lavalle rakennetusta krematoriosta. Myöhemmin kävi ilmi, että video oli jo vuodelta 2013.

"Mukana käytännön syistä"

Ruotsalainen Dagens Nyheter -lehti (siirryt toiseen palveluun) on kysellyt asiantuntijoilta, mikä tarkoitus krematorioilla Ukrainan sodan rintamilla on.

Asiantuntijoiden mukaan on selvää, että Venäjän joukoilla on mukanaan krematorioita. Venäläiset käyttivät niitä jo Krimin valtauksen aikana.

Krematoriot ovat ikäänkuin suuria, rekan lavalle asennettuja sylintereitä, joissa vainajat tuhkataan.

Uppsalan yliopiston rauhan- ja konfliktintutkimuksen lehtori Magnus Öberg arvelee, että venäläisillä on krematorioita käytännön syistä.

– Heillä on ollut krematorioita aikaisemmin käsitelläkseen omia [kuolleita] sotilaitaan. Syy on ilmeisesti niin brutaali, että tuhkaa on helpompi käsitellä kuin ruumiita, jotka pitäisi pitää viilennettyinä,hän sanoo.

Öberg ei ole nähnyt, että krematorioita olisi käytetty siviilien tuhkaamiseen missään sodan aikana.

– Se ei tunnu erikoiselta, kun ajatellaan tietoja niistä sotarikoksista, joita on tullut esiin. Samaan aikaan he [venäläiset] eivät näytä peittelevän mitään., he jättävät ruumiit avoimesti kaduille. On joukkohautoja, mutta he eivät ole vaivautuneet juurikaan siivoamaan jälkiään.

Öbergin mielestä venäläisllä ei ole kapasiteettia tuhkata uhrejaan. Hautaaminen joukkohautoihin käy nopeammin, hän arvelee.

Paikallinen, pienimuotoinen käyttö mahdollista

Ruotsin puolustusvoimissa työskennellyt, ja tiedustelutietoa käsitellyt Peter Larsson on lehden mukaan saanut tietoja liikkuvista krematorioista jo Krimin valtauksen aikana.

Hänkään ei usko, että venäläiset voisivat käyttää krematorioita laajassa mitassa. Pienessä mittakaavassa niitä voitaisiin hyödyntää esimerkiksi todisteiden hävittämiseen.

– [...] Sitten on myös todettava, että se on hyvä apuväline, jos todella halutaan poistaa tiedot siitä, että joku ihminen on ollut tietyssä paikassa.