Kyllästyttääkö oma kumppani tai sinkkuelämä? Maailmalla leviää nyt uusi parisuhdemalli, johon kuuluu ystävyys ja tukeminen, muttei seksi

Sellainen on Tiktokissa ilmiöksi noussut platoninen parisuhde, platonic relationship. Loppuvuodesta 2021 viraaliksi lähteneessä ilmiössä on kyse toiseen ihmiseen sitoutumista yhtä vakavalla tavalla kuin esimerkiksi perinteisessä avioliitossa.

Mahdollisuus toteuttaa unelmia

Oma lapsi voi olla unelma, jota ei halua yksi alkaa yrittämään. Sitoutuneen kumppanin kanssa vanhemmuudenkin voi jakaa, kuten kumppanuusvanhemmuudessa . Erona on se, että mukana on myös parisuhde.

Suuri osa suomalaisista elää ilman parisuhdetta ja yksinelävien määrä on lisääntynyt viime vuosina. Yksinasuvia on erityisen paljon Pohjoismaissa, Suomi mukaan lukien. Vaikka osalle yksin oleminen on ihannetilanne, on yksinäisyyskin ongelma. Tähänkin platoninen suhde voisi olla yksi ratkaisu Vaarasen mukaan.