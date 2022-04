Viime viikolla TAYSissa jäi tekemättä 400 leikkausta ja sata sädehoitokäyntiä – hoitajalakon lisäksi sairauslomat ja huollossa ollut sädehoitolaite vaikuttivat

– Myös paljon muita toimenpiteitä, kuten erilaisia tähystyksiä on jäänyt tekemättä.

Tehyn Pirkanmaan pääluottamusmies Atte Tahvola vahvistaa, että kiireettömiä toimenpiteitä on jouduttu siirtämään työtaistelun vuoksi, mutta sädehoidot on saatu pääosin järjestettyä

– Joitain peruutuksia sädehoitoihin on tullut, mutta ne eivät ole johtuneet lakosta, vaan lääkäripulasta ja siitä, että yksi sädehoitolaite oli huollossa.

Tahvolan mukaan jokaiselle sädehoitolaitteelle on pystytty järjestämään riittävästi henkilökuntaa. Tahvola kertoo, että joihinkin syöpäleikkauksiin on nyt päässyt nopeammin, koska kiireettömiä leikkauksia on peruttu