Suomessa vietetään kansallisen Sukututkimuksen päivää – "Sukututkimuksesta saa antoisan harrastuksen"

Sukututkimus ja omien juurien tutkiminen kiinnostavat yhä useampia ja yhä nuorempia. Hämeenlinnan sukututkimusseuran puheenjohtaja Mervi Lampi on tutkinut oman suvun vaihteita jo 30 vuotta.

– Sukututkimuksesta saa antoisan ja kiinnostavan harrastuksen. Mielenkiintoisinta tässä on ihmisten tarinat.

Hämeenlinnan sukututkimusseura on Kanta-Hämeen ainoa sukututkimuksen paikallisyhdistys. Seura on toiminut aktiivisesti vuodesta 1990 lähtien. Seuran puheenjohtaja Mervi Lampi kertoo, että jäseniä on hieman yli 200, joista muutama asuu ulkomailla.