Oligarkkien salaisista omistuksista jälleen uutta tietoa – mukana Putinin lähipiiriä ja ex-ministereitä

Satojen salaisten veroparatiisiyhtiöiden omistajaksi on paljastunut venäläisiä liikemiehiä. Heidän joukossaan on esimerkiksi entisiä venäläisministereitä, Vladimir Putinin lähipiiriin kuuluvia oligarkkeja ja venäläisten pankkien johtajia.

Omistukset selvisivät toimittajajärjestö ICIJ:n tutkimushankkeessa (siirryt toiseen palveluun) , jossa Ylen MOT-toimitus on ollut mukana ainoana suomalaisena mediana. Kyse on uusista tiedoista, joista ei ole aiemmin kerrottu julkisuudessa.

Salaisten yhtiöiden kautta on hallinnoitu esimerkiksi kiinteistöomistuksia ja tehty miljardien eurojen arvosta tilisiirtoja.

Mukana suurien venäläispankkien johtajia

Euroopan unioni ja Yhdysvallat ovat kohdistaneet talouspakotteita laajasti venäläistä pankkisektoria kohtaan. Tavallisten venäläisten tekemiä käteisnostoja on rajoitettu talletuspaon pelossa. Ruplan arvon heikkeneminen on myös leikannut venäläisten ostovoimaa.

Varojaan veroparatiisiin on siirtänyt yhteensä kahdeksan Venäjän viiden suurimman pankin johtajaa. Pankit ovat Sberbank, Alfa-pankki, VTB, Gazprombank ja VEB.

Veroparatiisiyhtiöiden kautta pankkien johtajat ovat hankkineet luksusasuntoja Lontoosta ja Kyprokselta. Pankkien johtajien yhtiöissä on ollut varallisuutta miljardeja euroja.

Entinen ministeri siirsi yli 70 miljoonaa euroa

Esimerkiksi Venäjän suurimman pankin Sberbankin pääjohtaja Herman Gref siirsi vuonna 2015 veroparatiisiyhtiöiden kautta perustamaansa perhetrustiin yli 70 miljoonaa euroa. Trusti on eräänlainen yrityksen ja säätiön välimuoto. Sitä ei tunneta Suomen laissa. Trusteja käytetään useissa maissa esimerkiksi omaisuuden hallintaan ja perintöjärjestelyihin.

Veroparatiisiin rahojaan siirtäneiden pankkiirien joukossa ovat myös Mikhail Fridman , Igor Shuvalov ja Petr Aven . Fridman on Alfa-pankin suuromistaja. Ukrainalaissyntyinen oligarkki on asunut usean vuoden pääasiallisesti Lontoossa, jossa hän omistaa lähes 80 miljoonan euron arvoisen talon.

Igor Shuvalov oli kymmenen vuoden ajan Venäjän ensimmäinen varapääministeri. Hän on johtanut vuodesta 2018 lähtien VEB-pankkia eli entistä Vnesheconombankia.

ICIJ tavoitti kolme edellä mainittua oligarkkia. He kaikki kiistivät syyllistyneensä mihinkään väärinkäytöksiin. Herman Gref ei vastannut toimittajajärjestö ICIJ:n esittämiin kysymyksiin.

TeliaSoneran salainen kumppani

Leonid Reiman on entinen ministeri, joka teki 2000-luvulla liiketoimia TeliaSonera-konsernin kanssa.

ICIJ:n tutkimuksissa selviää uutta tietoa myös venäläisestä liikemiehestä Leonid Reimanista . Hän on Vladimir Putinin hallinnon entinen viestintäministeri.

Tietovuodon perusteella Reiman on ollut mukana kolmessa veroparatiisiyhtiössä.

Reiman on yhdistetty myös Suomessa kiinteistökauppoja tehneeseen toiseen venäläiseen liikemieheen Denis Fokiniin.

Tatuoijan tilien kautta satoja miljoonia rahaa

Venäläiset oligarkit ovat hioneet taitojaan veroparatiisien käytössä jo vuosikymmenten ajan. Merkittävä osa heidän varallisuudestaan on siirretty pois Venäjältä.

Hyvä esimerkki monimutkaisista järjestelyistä ovat lähes 700 miljoonan euron tilisiirrot, jotka tehtiin yhdysvaltalaisen Bank of New York Mellonin tilien kautta vuosina 2012–2014.

Toisesta tietovuodosta eli Pandoran papereista löytyvien asiakirjojen mukaan rahat siirrettiin yhtiöille, jotka liittyvät suoraan venäläiseen oligarkkiin Suleiman Kerimoviin . Kerimov on tehnyt miljardiomaisuutensa kultakaupalla, mutta on ollut myös venäläisen kaasujätti Gazpromin merkittävä omistaja.

Talouslehti Forbesin mukaan Suleiman Kerimovin perheellä on yli 13 miljardin euron omaisuus.

Kerimov on Venäjän parlamentin ylähuoneen eli senaatin jäsen. Hän oli myös yksi niistä oligarkeista, jotka presidentti Putin kutsui tapaamiseen samana päivänä kuin Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Yhdysvaltain viranomaisten mukaan Kerimovilla on yhteyksiä salaisiin omistuksiin, joiden väitetään kuuluvan Putinille.

Pandoran papereiden tietovuodosta selviää, että Kerimovin perheen omistamien veroparatiisiyhtiöiden kautta on siirretty vuosien mittaan yhteensä miljardeja euroja.

Mukana 42 venäläistä miljardööriä

Pelkästään Pandoran papereiden tietovuodossa oli yli 4 400 venäläistä, jotka omistavat tai johtavat veroparatiisiyhtiöitä. Venäläisiä on tietovuodoissa selvästi enemmän väkilukuun suhteutettuna kuin muiden maiden kansalaisia.

Vuodetuista asiakirjoista löytyi myös ainakin 42 venäläistä miljardööriä, jotka ovat hyödyntäneet veroparatiiseja. Kaksitoista heistä on joutunut pakotteiden kohteeksi sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan.

Oligarkeilla on myös mittavia omistuksia länsimaissa. Pakotelistalle joutuneiden oligarkkien omaisuutta on takavarikoitu (siirryt toiseen palveluun)tähän asti noin 30 miljardin euron arvosta. Kyse on esimerkiksi kiinteistöjen, huvijahtien, yksityislentokoneiden ja käteisen rahan takavarikoinneista.