Suomalainen perheyritys Kiilto poistuu Venäjältä: etsii tytäryhtiöille uusia sijoittajia

200 työntekijää Venäjällä

Kiilto kertoo verkkosivuillaan tuomitsevan jyrkästi Venäjän sotilaallisen hyökkäyksen Ukrainaa kohtaan. Kiillolla on ollut Ukrainassa 20 työntekijää paikallisessa tytäryhtiössä. Toiminta Ukrainassa on tällä hetkellä keskeytetty.

Kiilto on päivittänyt viime viikolla tiedon, että ukrainalaiset työntekijät perheineen ovat turvassa. Heille on annettu etukäteen kahden kuukauden palkka ja tämän vuoden tavoitepalkkio.

Venäjällä Kiillolla on kolme tytäryhtiötä: Kiilto Family LLC, KiiltoClean LLC ja AO Kiilto-Klei. Yhtiö on toiminut Venäjällä vuodesta 1995 ja työllistää siellä yhteensä noin 200 henkilöä. Toimipaikat sijaitsevat Pietarissa, Ramenskoessa, Kalugassa, Levashovossa ja Moskovassa, joista tuotantoa on Ramenskoessa, Levashovossa ja Kalugassa. Venäjällä valmistettuja tuotteita myydään Venäjällä ja Valko-Venäjällä, ja niitä on viety yhtiön mukaan ainoastaan Valko-Venäjälle.