Yle vieraili Talibanin vankilassa Kandaharissa, missä liike väittää hoitavansa huumeriippuvaisia rukouksien voimalla

Nyt vankilan 1 700 vangista suurin osa on heitä vartioivan Talibanin mukaan huumeriippuvaisia.

– Suurin osa addikteista on läheisistä kylistä. Suurin osa on riippuvaisia hasiksesta, heroiinista ja alkoholista. Oopiumista ei niinkään paljon, hän kertoo.

Ovatko kaikki vangeista silti oikeasti riippuvaisia, sitä on vaikea arvioida. Miehiä parveilee vankilan sisäpihalla shaaleihin kääriytyneinä, poissaolevat katseet silmissään.

Vuonna 2015 YK arvioi Afganistanin kaupungeissa olevan 1,6 miljoonaa huumeriippuvaista. Kylissä heitä oli kenties vielä enemmän: kolme miljoonaa. Afganistan on jo vuosikymmeniä ollut oopiumunikonviljelyn ykkösmaa.

Rukousten uskotaan johtavan parantumiseen

– Alussa monet heistä eivät edes pystyneet seisomaan omilla jaloillaan. Mutta nyt he rukoilevat, kiitos Allahin, Ghafar kehuskelee.

– Hänet viedään vankilan klinikalle. Jos hänen tilansa on vakava, viemme hänet sairaalaan, häkeltynyt apulaisjohtaja selittää.

Taliban antoi vielä tammikuussa oopiumbasaarien toimia

Viljelykielto johti maaseudulla vastustukseen. Sama on uhkana nytkin: tuoreesta kiellosta huolimatta tuotantoa katsottiinkin tähän saakka pitkälti läpi sormien.

Taliban ei puuttunut oopiumkauppaan vielä tammikuussa, sittemmin ääriliike on ilmoittanut täyskiellosta.

Humanitäärinen kriisi ajaa ihmisiä huumekaupan pariin

Afganistanin Yhdysvalloissa säilössä olevat keskuspankin varat on jäädytetty. Pakotteet Talibanin hallintoa kohtaan ovat saaneet lähes kaiken kansainvälisen avun kuihtumaan.

Talibanin joustamattomuus esimerkiksi tyttöjen yläkoulujen avaamisen suhteen ei tilannetta tule auttamaan. Hinnat ovat nousseet ja maa on vakavan humanitäärisen kriisin keskellä.

Oopimunikonviljelyä yritettiin kitkeä

Muhammad on viljellyt oopiumia vehnän ohella 18 vuotta. Hänellä on 20 hehtaaria peltoja, joiden kastelu on vaikeaa kuivuuden vuoksi. Vehnä vaatii enemmän vettä ja unikot kasvavat nopeammin.