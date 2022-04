Diakoniatyötekijän kanssa puhutaan usein rahasta – "Sairaus ja taloudelliset ongelmat kulkevat käsi kädessä"

Evankelis-luterilaisen kirkon diakoniatyöllä on yhä merkittävä rooli sosiaaliturvan täydentäjänä. Vaikka diakonian avustusten rahallinen arvo on usein pieni, paikataan niillä yhteiskunnan tukien puutteita. Monesti rahahuolten takana oleva syy on sairastuminen.

Luterilaisen kirkon diakoniatyössä ei asiakkailta ei edellytetä kirkkoon kuulumista, sanoo Malmin seurakunnan diakoniajohtaja Elina Leppihalme. Kuva: Mimmi Nietula / Yle