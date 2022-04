Ukrainasta on tullut Suomeen noin 200 lemmikkiä, mutta pelätyn loisen riski on kaupunkikoirilla “minimaalisen pieni”

Ukrainalaisten pakolaisten mukana on tullut Suomeen noin 200 lemmikkiä, mutta riski eläintautien leviämiseen on maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikön Jaana Husu-Kallion mukaan pieni.

– Koko Euroopan yhteisön alueella on sovittu, että maahantulosäännöissä joustetaan ukrainalaisten lemmikkien kohdalla. On selvää, että kun on hätä, ei pysty käymään eläinlääkärillä. Kun sovittua järjestelmää noudatetaan, riski eläintauteihin on minimaalisen pieni.