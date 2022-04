"Nyt pitäisi paukut laittaa ruoan tuottamiseen", sanoo lypsytilallinen Topi Kokkila – maatalouden kustannuskriisi kohdistuu kovimmin kotieläintuotantoon

Kustannusten nousu painaa mieltä, mutta Kokkila näkee tilanteessa hyvääkin: työllä on taas merkitystä.

Kokkilan päätyö on kuitenkin huolehtia 150-päisestä lypsykarjasta mahdollisimman hyvin.

MTK:n Keski-Suomen valtuuskunnan varapuheenjohtaja Tero Lahti sanoo, että kotieläintuotanto on Suomen ruokatuotannon selkäranka.

– Suomessa on lyhyt ja epävakaa kasvukausi. Joka vuosi ei millään saada markkinakelpoista satoa. Pelkkä kasvinviljely ei riitä huoltovarmuuteen.

– Pelkästään kasvinviljelyn varaan ei suomalaista ruokatuotantoa voi jättää. Karja on ollut talon turva, mutta se on myös suomalaisen ruoantuotannon kivijalka, sanoo Lahti.

Huoli tilojen lopettamisesta

Maatalous on nojannut vahvasti kotieläintuotantoon, ja sinne myös kustannuskriisi pahiten iskee. Kokkila sanoo olevansa pettynyt maatalouden 300 miljoonan euron huoltovarmuuspakettiin (siirryt toiseen palveluun) (MT), koska hänen mielestään tukea ei pitäisi maksaa peltohehtaareille, jotka eivät tuota ruokaa.

– Jotenkin tuntuu, että tätä asiaa ei ole ihan ymmärretty, olisi pitänyt laittaa kaikki paukut ruoantuotantoon. Tuet olisi pitänyt suunnata peltohehtaareille, joissa ruokaa tuotetaan. Heinäkuussa on turha miettiä, että olisi pitänyt jakaa paketti toisin, sanoo Kokkila.

Viljan hinta yli kaksinkertaistunut

Kokkilan veljeksillä on menossa 16. vuosi viljelyä vanhalla kotitilalla. Topi Kokkila ei muista kertaakaan aikaisemmin tulleen tilannetta, ettei viljaa saisi ostettua.

Kokkilan mukaan alalla on totuttu vuosien varrella ajatukseen, että vilja on edullista ja sitä riittää maailmalla.

Viime syksynä viljaa sai keskimäärin 150 euron tonnihintaan, nyt hinta on yli kaksinkertaistunut. Leipomot ovat tarjonneet leipäviljasta ennätyshintoja (siirryt toiseen palveluun) (MT). Ukraina on Euroopan vilja-aitta ja sota on sekoittanut (siirryt toiseen palveluun) (HS) maailman viljamarkkinat.