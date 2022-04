Lähes kolmannes maailman väestöstä asuu maissa, jotka ovat Venäjän puolella – kartat näyttävät, miten jakautunut maailma on Venäjä-reaktioissa

Suurin osa väestöstä asuu maissa, joissa ei ole tuomittu hyökkäystä

– Venäjän disinformaatiokampanja on ollut kohtuullisen menestyksekäs Aasiassa ja Afrikassa. Venäjä on myös tehnyt selväksi Afrikan ja Aasian maille, että jos äänestätte meitä vastaan, siitä tulee teille seurauksia liittyen esimerkiksi kauppasuhteisiin.

Erityisesti Aasian jättiläisvaltioihin Kiinaan ja Intiaan on kohdistunut paljon painetta. Sekä Kiinalla että Intialla on lämpimät välit Kremliin. Molemmat ovat tanssineet koko sodan ajan nuoralla lännen ja Venäjän välissä: ne eivät ole selkeästi tuominneet hyökkäystä.

– Syyria on absoluuttinen diktatuuri, joka on pystyssä hyvin pitkälti Venäjän sotilaallisen tuen ansiosta. Se on kiitollisuudenvelassa ja on päivänselvää, ettei Syyria mene äänestämään Venäjää vastaan.

– Aikaisemmissakin YK-äänestyksissä on merkkejä siitä, että Afrikan maat ovat äänestäneet niin kuin Kiina on toivonut. Esimerkiksi Etiopian hallitus on hyvin lähellä Kiinaa. Kiina on tehnyt merkittäviä investointeja maahan ja tukenut hallitusta Tigrayn alueella käydyssä sisällissodassa. Tämä on voinut vaikuttaa siihen, miksi Etiopia vastusti Venäjän väliaikaista erottamista YK:n ihmisoikeusneuvostosta.