Venäjältä vankilatuomiota paennut toimittaja: Ei tämä ole paluuta Neuvostoliittoon, tämä on pahempaa

Haastattelemamme toimittajat esiintyvät nimettöminä, mutta heidän henkilöllisyytensä on Ylen tiedossa.

Toimittajien sukulaisilla ja työtovereilla Venäjällä olisi suuri riski joutua isoihin vaikeuksiin, mikäli heidät pystyttäisiin tunnistamaan, he kertovat vilnalaisen hotellin aulatilassa maalis-huhtikuun vaihteessa.

Venäläisyleisöltä on tullut kiitosta

Venäläisyleisöltä on tullut kiitosta siitä, että he tuovat venäläisille "raikasta ilmaa".

He kääntävät juttuja venäjäksi ja julkaisevat niitä sosiaalisen median kanavilla, esimerkiksi Youtubessa. Sitä ei ole kielletty Venäjällä ainakaan toistaiseksi. Lisäksi he hyödyntävät Instagramia ja Telegramia.

Venäjällä riippumattomat mediat on vaiennettu. Tiedottamista hallitsee Putinin hallinnon propagandakoneisto. Nainen katsoi Putinin puhetta televisiosta Pietarissa helmikuussa.

Median tila kurjistunut entisestään

Venäjällä journalismia ja tiedottamista hallitsee tällä hetkellä Putinin hallinnon propagandakoneisto. Itsenäiset, riippumattomat mediat on vaiennettu.

– Nyt retoriikka on sellaista, että ollaan sodan puolella ja halutaan sotaa.

Haastattelemiemme toimittajien työtä ja elämää hallitsee tällä hetkellä pelko. Pelko siitä, jääkö kiinni. Miten pärjäävät sukulaiset, tuttavat ja ystävät Venäjällä? Joutuvatko he vaikeuksiin?

Toimittajia pakenee Venäjältä jatkuvasti

Suurin osa venäläisistä on Putinin hallinnon tuottaman tiedon varassa. Vain muutama prosentti venäläisistä etsii muutakin tietoa, toinen toimittajista kertoo.

Aina propagandakaan ei mene läpi. Toimittajien mukaan sen laatu on välillä niin huono ja materiaali täynnä virheitä, että ihmiset alkavat kyseenalaistaa tietoja.

Tarkkoja lukuja Venäjältä paenneista toimittajista ei ole. Toinen haastateltavistamme arvioi, että heitä on muutamia kymmeniä, mutta virta on tasainen ja jatkuva.

– Heitä on lähtenyt Turkkiin, Uzbekistaniin ja naapurimaihin. He eivät kerro lähtemisestä, koska voi olla, että sitten he eivät pääsisi perille. Tiedän tapauksia, joissa jopa Putinille lojaalit toimittajat eivät ole päässeet kolmansiin maihin.