Ylen tieto: Teemu Torssosta epäillään sittenkin Pekka Katajan murhayrityksen tutkinnassa – poliisilla on myös aivan uusi epäilty

Perussuomalaisten vaalipäällikkönä toimineen ja Jämsän kaupunginvaltuutetun Pekka Katajan (ps.) murhan yrityksen tutkinnassa on tapahtunut jälleen yllättävä käänne.

Torssonen on ollut aiemminkin epäiltynä Katajan murhan yrityksestä.

– On sovittu, että Torssosta kuullaan tässä asiassa. Torssonen on samaa mieltä kuin aiemminkin, että hän ei liity tähän tapahtumaan millään tavalla. Se on hänen kantansa edelleen, sanoo Torssosen asianajaja Kaarle Gummerus.