Päähän potkitun Jukuri-heimon onni kääntyi: Olli Jokinen toi menestystä ja NHL tuo hulppeat kasvattajarahat

Yritysmaailmassa uusia tapoja arvostetaan

Toinen iso asia Jukureille on talous, joka neljän kotona pelatun pudotuspelin ja valtion korona-avustuksen ansiosta on nousemassa lähelle nollatulosta.

– En ole tarkkaan vielä laskenut, mutta nopealla päässälaskulla summa on kuusinumeroinen ja ensimmäinen numero on nelonen, Viitikko sanoo.

Mestareiden liigaan kotikentältä

Euroja Mikkelissä tarvitaan, sillä tavoittena on vakiinnuttaa paikka liigan pudotuspelijoukkueena. Siihen on tarkoitus nuotittaa selvät sävelet kevään aikana.

– Pelimiehiä niin sanotusti tulee. On tiedostettu, missä meillä on vajaata ja paikattu niitä rakoja hyvillä pelaajilla. Kaikki tulijat tulevat niisa notusti tulosyksikköön. He pystyvät operoimaan paineen alla ja tietävät mitä voittaminen vaatii. Heillä on luovuutta ja taitoa vaikka muille jakaa, Olli Jokinen hahmottelee.