Hesburger sulkee ravintolansa Venäjällä loppukuusta – Ukrainassa olevat ravintolat pysyvät kiinni

Turkulainen hampurilaisketju Hesburger sulkee kaikki Venäjällä sijaitsevat ravintolansa huhtikuun aikana. Hesburgerin tiedotteen mukaan paikallisille yrittäjille on lähtenyt myös purkuilmoitus, jossa heille on ilmoitettu, että ravintoloiden ovet on suljettava välittömästi.