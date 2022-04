Ensin myydään makkaraa jäähallilla ja sitten kaljaa baarissa – moni ravintola-alan ammattilainen tekee pitkää päivää paikatakseen työvoimapulaa

Tampereen areenan käytävällä kymmenien ihmisten letkat johtavat kohti olut- ja ruokatiskejä. Kuuluu kuiske "En jaksa jonottaa". On erätauko.

Tapparan sekä Ilves ovat vetäneet täysiä katsomoita areenalle, joten makkaranjonottajia on riittänyt. Erätaukojen jonot eivät enää ole aivan yhtä pitkiä kuin alkukaudesta.

Helppoa se ei ole, sillä tekijöistä on alalla valtava pula. Omat haasteensa areenalla ovat tuoneet otteluaikataulujen nopeat muutokset ja äkilliset sairastapaukset.

Tampereen areenan ravintolapalveluiden operatiivisen päällikön Ilpo Kantolan mukaan suurin osa henkilöstöstä työskentelee muissakin toimipisteissä tai esimerkiksi opiskelee, niin työntekijöiden saatavuudessa on ollut ongelmia.

Valtakunnallisesti ja globaalisti iso haaste

Areenan ravintolatoimija Noho Partners ei ole haasteen edessä yksin. Matkailu- ja ravintola-alalta on lähtenyt valtakunnallisesti noin 25 000 ammattilaista pandemian aikana.

Matkailu- ja ravintolapalveluiden työmarkkinajärjestö MaRan hallituksen varapuheenjohtaja, Mäntän Klubin yrittäjä Iris Mäkinen kuvailee tilannetta katastrofaaliseksi. Koko toimialalla on pula ammattitaitoisista työntekijöistä, tarjoilijoista ja kokeista.

Kaverit hommiin ja aloittelijat omaan koulutukseen

Koronaa edeltävään aikaan, vuoteen 2019 verrattuna, alalta on lähtenyt 16 prosenttia koko työvoimasta. Sen on havainnut myös ravintola Los Pollosin yrittäjä ja keittiöpäällikkö Toni Leskinen .

– Kyllähän työvoimapula on ihan joka paikassa, ei pelkästään Tampereella, Helsingissä tai Suomessa vaan ihan globaalisti on uskomaton työvoimapula työntekijöistä.

Leskinen on yksi niistä 11 yrittäjästä, jotka laittavat jääkiekon MM-kisojen alla toukokuussa pop up -ravintolan pystyyn Keskustorin kesäkeitaalle. Elokuun puoliväliin asti auki oleva kesäkeidas työllistää Leskisen ravintolan henkilökunnasta päivittäin kahdesta kolmeen tekijää. Täysiaikaista kokkia ei ole vielä löytynyt, mutta toivottomiksi ei olla heittäydytty. Rekrytointi on päällä edelleen.