Macron vai Le Pen? Näin Ranskan tuleva presidentti voisi vaikuttaa Suomen Nato-hakemuksen etenemiseen

Nykyinen presidentti Emmanuel Macron on kannattanut Venäjään kohdistuvia tiukkoja pakotteita ja keskustellut lukuisia kertoja Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa muun muassa siviilien evakuoinneista sekä sodan lopettamisesta.

Macronin haastaja, Venäjältä anteliaita vaalirahojakin saanut, Ranskan kansallisen rintaman Marine Le Pen sen sijaan on flirttaillut Venäjän suuntaan muun muassa kuvailemalla ennen presidentinvaalien ensimmäistä kierrosta lehtihaastattelussa Venäjän olevan sodan jälkeen Ranskan mahdollinen liittolainen .

Yrittäisikö Le Pen torpata Suomen Nato-hakemuksen?

Le Penillä on niin sanotusti lämpimät välit Venäjään, ja hän on saanut venäläispankeilta miljoonia euroja vaalitukea.

– Ranskassa Venäjä-myönteisyys ei ole kuitenkaan rajoittunut vain kansallismielisiin liikkeisiin, vaan ymmärrystä itänaapurillemme on löytynyt hyvin paljon myös Ranskan perinteisestä vasemmistosta ja oikeistosta Huhtasaari sanoo.

– Macron on ajanut energiapakotteissa tiukkaa linjaa, tämä liudentuisi. Kultaisten passien (siirryt toiseen palveluun) pakotteet liudentuisivat, samoin muut Venäjä-pakotteet, Pietikäinen kuvailee mahdollisia kehityskulkuja.

– On totta, että Le Penin jengi on saanut miljoonien vaalirahat Venäjältä, silti vastaan tähän, että "tuskin", Pietikäinen sanoo.

Venäjän on pelätty hybridivaikuttavan esimerkiksi Unkarin kantaan Suomen Nato-jäsenyysprosessissa.

Pahin riski "järjettömät päätökset"

Le Penillä on pitkä historia Venäjän mielistelyssä ja epäilyttävässä yhteistyössä diktaattorien kanssa, sanoo vihreiden europarlamentaarikko Alviina Alametsä .

Hänen mukaansa suurin Le Peniin liittyvä ulkopoliittinen riski on kuitenkin tämän arvaamattomuus.

– Le Pen ei välttämättä yrittäisi torpata Suomen Nato-jäsenyyttä, mutta hänellä on Macronia suurempi riski järjettömien ulkopoliittisten valintojen tekemiseen. Lisäksi Le Pen on halunnut yleisesti heikentää Ranskan roolia Natossa, EU:ssa ja globaalissa järjestyksessä, Alametsä sanoo.

Miapetra Kumpula-Natrin mukaan on kuitenkin olemassa riski, että Le Penin yleinen Venäjä-sympatia näkyisi tämän toimissa. Le Pen puolusti ja teki yhteistyötä Putinin kanssa vielä juuri ennen Venäjän hyökkäystä.

– On vaikea uskoa, että Le Pen olisi näin nopeasti kokonaan valmis tekemään Putiniin hajurakoa. Eli kyllä minä hieman huolissani olen, hän viittaa tulevaan vaalitulokseen ja Le Penin linjaan.

Tiukka mutta täpärä vaali tulossa

Syynä alhaiseen äänestysintoon on Pietikäisen mukaan se, että sekä vasemmistossa että oikeistossa karsastetaan kumpaakin ehdokasta.

Le Pen puhunut ostovoimasta, Macron maailmanpolitiikasta

– Le Penillä on puolellaan se etu, että hän on ikään kuin vaihtoehtoinen ehdokas, ja hän lupailee olevansa pienituloisten kansalaisten puolella. Toisaalta on hankala sanoa, pitäisikö hän todella lupauksensa, Alametsä sanoo.