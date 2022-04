Rauhan maa Ruotsi tähyää Natoon, Sveitsi jäädyttää pankkitilejä ja Berlusconi pettyi "syvästi" Putiniin – sota on mullistanut Eurooppaa vain viikoissa

Tässä jutussa listaamme, mikä kaikki Euroopan eri kolkissa on muuttunut Venäjän hyökkäyksen vuoksi.

Eurooppa on muuttunut järisyttävällä vauhdilla vain muutamassa viikossa.

Sota on työntänyt puolustusbudjetit nousuun, murskannut suhteita Venäjään ja nostanut esiin maita, jotka varoittivat Putinista jo aikaa sitten.

Tässä jutussa käydään läpi muutokset koko Euroopassa. Niitä kommentoivat akatemiatutkija Timo Miettinen Helsingin yliopistosta ja Ulkopoliittisen instituutin EU-ohjelmajohtaja Juha Jokela.

1) Pohjoismaat: Nato houkuttaa ja aseita viedään – menossa on historiallinen muutos

Venäjän hyökkäys muuttaa Pohjoismaissa ennen kaikkea ulkopolitiikkaa.

Suomessa Naton kannatus on pompannut sotaa edeltäneestä runsaasta 20 prosentista yli 60:een ja Ruotsissa runsaasta 30 prosentista lähes 50:een (siirryt toiseen palveluun). Suomi ja Ruotsi ovat lähettäneet Ukrainaan muun avun lisäksi aseita – Ruotsi ensi kertaa toisen maailmansodan jälkeen.

Myös Tanska pohtii muutosta. Kesäkuun kansanäänestyksessä tanskalaiset saavat päättää, liittyykö maa EU:n yhteiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan, josta se on ollut sivussa.

Norja ja Islanti sen sijaan eivät ole puhuneet EU:hun liittymisestä.

– Norja on pakotteissa ja ulkopolitiikassaan EU-linjalla, mutta tuntuu muuten olevan tyytyväinen nykyiseen asemaansa, Jokela sanoo.

Suomen tiivis Venäjä-suhde on hajoamassa. Tulli arvioi huhtikuun alussa, että Suomen Venäjän-kauppa on enää 30 prosenttia aiemmasta.

HUOM! Sota ulottuu kaikkialle, kauaskin. Nato-maa Islannissa 52 prosenttia (siirryt toiseen palveluun) kansalaisista kertoi maaliskuun alussa pelkäävänsä sodan leviämistä tai tuntevansa turvattomuutta.

2) Baltia: Irti Venäjän energiasta, lisää painoarvoa EU:ssa

Baltian maat lopettivat ensimmäisinä EU:ssa maakaasuostot Venäjältä.

Ne aikovat pärjätä Latvian kaasuvarastojen ja Liettuan nesteytetyn maakaasun LNG-terminaalin avulla. Lisäksi Suomi ja Viro aikovat vuokrata yhteisen LNG-laivan, joka olisi kelluva kaasuvarasto.

Samalla Baltian maat varustautuvat sodan uhkaa vastaan. Ne ovat lisänneet (siirryt toiseen palveluun) puolustusmenojaan ja pyytäneet pysyviä Nato-joukkoja. Vuoden 1997 Naton ja Venäjän sopimus esti sen, mutta nyt sopimus on heitetty romukoppaan.

Viron, Latvian ja Liettuan painoarvo EU:ssa korostuu. Ne ennakoivat kriisiä ja pitivät esillä Venäjän uhkaa tarkemmin kuin moni muu jäsenmaa.

– Tämä korostaa Baltian asemaa, Jokela sanoo.

HUOM! Liettuan naapurissa sijaitsevaa Kaliningradia ei ole suljettu liikenteeltä. Lennot emo-Venäjälle jatkuvat (siirryt toiseen palveluun) Itämeren kapeaa kansainvälistä ilmatilaa pitkin, ja junat kulkevat yhä (siirryt toiseen palveluun) Liettuan halki.

3) Saksa ja naapurit: Pitkä häpeä jää taakse, Sveitsin puolueettomuus murtuu

Muutos Saksassa on suurin sitten Berliinin muurin murtumisen vuonna 1989.

Saksa kasvattaa puolustusbudjettiaan sadalla miljardilla eurolla ja on sallinut aseviennin. Saksa on varonut raskasta sotilaallista varustautumista natsiajan aiheuttaman pitkän häpeän vuoksi, mutta nyt myös sen on otettava iso vastuu Euroopan puolustuksesta.

Sota on vienyt Saksalta Nord Stream 2 -kaasuputken ja uskon siihen, että Venäjä pysyy yhteistyön ansiosta rauhanomaisena kumppanina. Nyt on alkanut kivulias irtautuminen Venäjästä ja liittokansleri Angela Merkelin kauden jälkipyykki.

– Merkelin kautta on totuttu pitämään vakaana aikana. Nyt Venäjä-riippuvuudesta on kuitenkin tullut varjo, joka asettaa koko kauden uuteen valoon, Miettinen sanoo.

Minkä kannan tuore liittokansleri Olaf Scholz ottaa tähän kaikkeen, on vielä arvoitus.

Nahkaansa on luonut myös Sveitsi. Sen perinteinen puolueettomuus horjuu (siirryt toiseen palveluun), kun maa on seurannut EU:ta pakotteissa ja jäädyttänyt miljardikaupalla venäläisiä varoja. Toisaalta sveitsiläisyhtiöt ovat jatkaneet venäläisten raaka-aineiden (siirryt toiseen palveluun) välittämistä.

HUOM! Sotapakolaisia on kaikkialla, jopa piskuisessa Liechtensteinissa. Se myönsi 45 turvapaikkaa vuonna 2016, mikä oli Tuusulan kokoisen valtion historian suurin määrä. Nyt maahan on saapunut pitkälti yli sata (siirryt toiseen palveluun) ukrainalaista sotapakolaista.

4) Länsi-Eurooppa: Britannia karistaa venäläisrahaa harteiltaan

Britannia näytti johtajuutta lähettämällä tuhansia panssarintorjunta-aseita Ukrainaan jo viikkoja ennen sodan alkua. Maan rooli Naton aktiivisimpana jäsenmaana Euroopassa on vahvistunut.

Lontoo on tunnettu koko 2000-luvun ajan venäläisen rahan ja oligarkkien keskuksena. Nyt juhlat vaikuttavat päättyneen. Britannia puhdistaa itseään venäläisen rahan lonkeroista – joiden katsotaan houkutelleen sitä 2000-luvun alussa liiaksi.

Kriisi on myös osoittanut, ettei Britannialla ole enää brexitin jälkeen roolia siltana Yhdysvaltain ja Euroopan välillä.

– Yhdysvaltain hallinto asioi suoraan sekä EU:n että Britannian kanssa. Britannia on menettänyt perinteisen roolinsa, Jokela sanoo.

Vaaleja käyvä Ranska on perinteisesti kuulunut Venäjän ymmärtäjien joukkoon, eikä uskonut Venäjän hyökkäykseen. Nyt se on kovaäänisimmin (siirryt toiseen palveluun) vaatinut EU-maiden irtautumista Venäjän öljystä ja kaasusta.

HUOM! Belgian Antwerpen on maailman timanttikaupan keskus ja Venäjä johtava (siirryt toiseen palveluun) timanttien tuottaja. Toistaiseksi timantit ovat jääneet pakotteiden ulkopuolelle, mutta bisnes saattaa tulla (siirryt toiseen palveluun) tiensä päähän.

5) Puola, Unkari, Tšekki, Slovakia: Kiistatta lännen leirissä, paitsi Unkari

Neljän niin sanotun Visegrad-maan kiinnostavin palikka on Unkari. Se on tukenut EU-pakotteita, vaikka maan pääministeri Viktor Orbán on Putinin parhaita ystäviä lännessä ja estänyt asekuljetukset Unkarin kautta Ukrainaan.

Orbánin Venäjä-myönteisyys etäännyttää Unkaria naapureistaan ja ajaa sitä jatkuvaan kahnaukseen muun EU:n kanssa.

– Jonkin verran on pelkoa siitä, lähteekö Unkari omille teilleen, alkaako se estää tai hidastaa yhteistä päätöksentekoa, Miettinen sanoo.

Puolan demokratiakehitys on Unkarin tavoin aiheuttanut EU:ssa harmaita hiuksia. Venäjän hyökkäyksen jälkeen se on kuitenkin asemoitunut tiukasti länteen.

Isona Valko-Venäjän naapurina Puola on myös keskeinen Nato-joukkojen sijoituspaikka.

HUOM! Tšekki on ainoa EU-maa, joka on antanut Ukrainalle panssareita: vanhoja mutta modernisoituja T–72-vaunuja. Slovakia on harkinnut auttavansa Ukrainan sotakaluston korjaamisessa.

6) Balkan: Repaleisen alueen jakolinjat piirtyvät näkyviin

Sota saattaa ajaa Serbian sivuun EU-tieltä.

Serbia hakee EU-jäsenyyttä, joka on siintänyt muutaman vuoden päässä. Mutta äskettäin uudelleen valittu presidentti Aleksandar Vučić on Putinin liittolainen. Maat sympatiseeraavat toisiaan, ja energiantuonnissa Serbia on täysin Venäjän varassa.

Serbia äänesti YK:ssa Venäjän-vastaisen päätöslauselman puolesta, muttei ole asettanut Venäjälle pakotteita EU:n vaatimuksista huolimatta. Nyt maan on valittava puolensa.

EU:hun kuuluvissa Romaniassa, Bulgariassa, Kroatiassa ja Sloveniassa ei ole nähty suuria muutoksia, mutta muuten kriisi on kiristänyt Balkanin piileviä jännitteitä. Repaleinen Bosnia aiheutti huolta jo ennen sotaa.

HUOM! Albania, Kosovo ja Pohjois-Makedonia ovat olleet selkeimmin (siirryt toiseen palveluun) länsilinjalla. Se vahvistaa Albanian ja Pohjois-Makedonian toiveita EU-jäsenyydestä ja Kosovon toiveita pääsystä viralliseksi jäsenehdokkaaksi.

7) Etelä-Eurooppa: Kaukana kavala maailma?

Välimeren maissa on nähty toistaiseksi vähiten isoja muutoksia.

– Ukrainan tapahtumat ovat maantieteellisesti kauempana. Afrikan läheisyys taas tarkoittaa, että Venäjän energia on helpommin korvattavissa kuin vaikkapa Saksassa, Miettinen sanoo.

Italiassa pääministeri Mario Draghi on lähtenyt määrätietoisesti irrottamaan Italiaa Venäjä-riippuvuuksista.

Sisäpoliittisesti Venäjä-yhteyksistä on joko irtisanouduttu tai sitten ei: ex-pääministeri ja mediamoguli Silvio Berlusconi on sanonut "pettyneensä syvästi" (siirryt toiseen palveluun) ex-ystäväänsä Putiniin, mutta oikeistopopulistisen Viiden tähden liikkeen johtaja Matteo Salvini on ollut hiljaa.

HUOM! Rikkaat venäläiset ovat voineet ostaa uuden kansalaisuuden eli "kultaisen passin" useissa Euroopan maissa. Etelässä venäläisiä ovat houkutelleet erityisesti Kreikka, Espanja, Malta ja Kypros – niistä monet ovat nyt ilmoittaneet (siirryt toiseen palveluun) lopettavansa tämän käytännön tai valmistelevansa lopettamista.

Isoin šokki on sittenkin henkinen

Vaikka Eurooppa varustautuu vahvasti, isoin šokki on ehkä sittenkin ollut henkinen.

– Eurooppa uskoi keskinäisriippuvuuteen, siihen että yhteisen kaupan luomat vahvat siteet luovat vakautta puolin ja toisin, sanoo akatemiatutkija Timo Miettinen Helsingin yliopistosta.

Yhtäkkiä olikin helppo päättää, että EU voi viedä aseita sotaan käyvään maahan.

– Talouspakotteet ovat yhä isoin toimi, mutta sota on tullut niin lähelle, ettei aiempia asevientipohdintoja enää edes muistella, sanoo Ulkopoliittisen instituutin EU-ohjelmajohtaja Juha Jokela.

Lisää aiheesta: