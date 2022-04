Suorassa lähetyksessä protestoinut venäläistoimittaja Marina Ovsjannikova saksalaislehden palvelukseen

Saksalaislehti Die Welt on ilmoittanut, että näyttävän protestin Venäjän television ensimmäisellä kanavalla tehnyt Marina Ovsjannikova on siirtynyt saksalaislehden palvelukseen. Hänen on määrä raportoida Die Welt -lehdelle ja sen tv-kanavalle Ukrainasta ja Venäjältä.