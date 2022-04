CMI:n toimitusjohtaja Janne Taalas: Ukrainan tulevaisuutta ratkaistaan nyt taistelukentällä eikä rauhanneuvotteluissa

Samaan aikaan kun sota riehuu Euroopassa, pieniä positiivisia rauhanriekaleita kuullaan maanosamme ulkopuolelta. Saudi-Arabian eteläisessä naapurivaltiossa, Jemenissä on saatu tulitauko pitkään jatkuneen konfliktin keskelle.

– Alunperin kolmeksi päiväksi suunniteltu aselepo on nyt venynyt kahteen kuukauteen ja siellä muissakin keskusteluissa on pitkästä aikaa positiivista virettä. Tosin maaliin on edelleen pitkä matka, sanoo CMI:n toimitusjohtaja Janne Taalas.