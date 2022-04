Analyysi: Lumisade huhtikuussa tuntuu siltä kuin kevät olisi peruttu, mutta luonnossa verkkaisesti etenevä kevät on hyväksi

Takana on luminen talvi, joka ei vielä täysin hellitä. Moni odottaa jo innoissaan kevättä, varsinkin kun se antoi itsestään maistiaisia jo maaliskuun lämpiminä ja aurinkoisina päivinä.

Aikainen kevät on jo sanaparina täynnä positiivista latausta. Mutta onko kevään aikainen saapuminen pelkästään positiivista?

Vaihtelu on kuitenkin hyvin suurta: alkukohta heittelee noin kuukaudella. Viime vuosina kevät on alkanut maan eteläosassa maaliskuussa, Ahvenanmaalla usein jo helmikuun puolella. Oulun korkeudella kevään alku ajoittuu usein maaliskuun lopulle ja huhtikuun puoliväliin mennessä on kevät usein alkanut jo lähes koko maassa.