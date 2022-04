Suomen kantaverkon tietoturvan kestävyyttä "koputellaan" jatkuvasti – koko maan pimentäminen on psykologisestikin tehokas kyberuhka

– Suomen kyky sietää poikkeamia ja palautua niistä on hyvä. Pelkoa ei pidä lietsoa, mutta rehellinen pitää olla: vaikuttamisyrityksiä on luvassa, mutta niihin on varauduttu, sanoo kyberturvallisuuden professori Jarno Limnell.

Kuva: Eleni Paspatis / Yle