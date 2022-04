Kari Enqvist uskoo tieteeseen, mutta sitä hän ei pystynyt todentamaan, miten selittämätön vaikuttaa ihmiseen - niinpä hän kirjoitti romaanin

Niinpä Enqvist on myös uskonnoton. Siitä huolimatta hän on ollut yllättävän kiinnostunut uskonnoista, sillä hän on kirjoittanut kaksi kirjaa niistä. Kuoleman ja unohtamisen aikakirjat (WSOY 2009) pohtii sattuman vaikutuksia ja miten niitä selitetään jumalten pelinä. Uskomaton matka uskovien maailmaan (WSOY 2012) on uskonnottoman tutkimusmatka erilaisten uskontojen ja rituaalien maailmaan .