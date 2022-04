Pihlajalinna avasi ensimmäisen vastaanottokeskuksensa – 50 ukrainalaista siirtyi Espoosta Sastamalaan

– Heitä vastaanottomassa oli sairaanhoitaja, ja akuutit tarpeet kuten lääkkeet katsottiin ensin. Tietysti tarjottiin myös ruokaa. Nyt tiistaiaamuna on aloitettu tulijoiden haastattelut. Kysymme esimerkiksi terveydentilasta, lähtötilanteesta, matkareitistä, kokemuksista ja niin edelleen.

Karkkuun mahtuu vielä saman verran lisää

– Toistaiseksi tiedetään, että tulijoita on yli 50. Tässä joukossa on perheitä lapsineen, isovanhempia ja ikääntyneitä sisaruksia sekä myös yksittäin tulleita ihmisiä. Lapsia on kaikkiaan 12.